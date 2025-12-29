Daniel Dhers, medalla de plata en ciclismo BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, afirmó que busca impulsar la masificación de esa disciplina en el país.

Durante su tradicional rodada de fin de año, en la cual dirige un recorrido en bicicleta por Caracas, Dhers dijo que desde su fundación está organizando competencias, eventos, actividades al aire libre a nivel nacional, para promover el deporte que practica y del que ha sido referencia mundial.

«Sé que va a tomar un tiempo para conseguir esa próxima medalla olímpica, pero había que comenzar», declaró.

En este sentido, destacó que este domingo concluyó una competencia que se desarrollaba desde hace un par de semanas en la ciudad de Maracaibo, y celebró que fue la segunda «más asistida del país».

Más de un centenar de personas asistieron

El deportista de 40 años expresó su satisfacción por visitar el país y dirigir la actividad, en la que participaron al menos un centenar de personas de todas las edades y disciplinas, incluyendo ciclistas de montaña, BMX, carreras, entre otros.

«Cuando vengo trato de hacer actividades deportivas, especialmente que tengan que ver con la bicicleta y no me esperaba que viniera tanta gente, así que contento de que la gente se está movilizando en bicicleta», declaró Dhers.

El recorrido, explicó, es siempre el mismo que el propio deportista hacía desde sus inicios con la bicicleta, desde la plaza Francia en Altamira hasta el Paseo Los Próceres, un monumento histórico al suroeste de la ciudad.

A su juicio, pese a que Venezuela tiene «complejidades para vivir» y que «siempre se trata de un tema complicado mundialmente», este tipo de actividades contribuyen a mostrar la cotidianidad de los venezolanos.

«Acá internamente estamos haciendo vida, estamos tratando de montar bici, hacer lo que se puede. Creo que ese es el punto: tratar de disfrutar», finalizó.

Dhers ganó la medalla de plata en BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -disputados en 2021 debido a la pandemia de covid-19-, los primeros en los que se incluyó esta disciplina en la competición mundial.

El deportista anunció en 2024 su retirada de las competencias, pero sigue dedicado a la formación de nuevos talentos.