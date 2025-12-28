El fenómeno literario que inspiró el éxito de Broadway y la reciente adaptación cinematográfica sumará un nuevo capítulo. Su autor, Gregory Maguire, lanzará en septiembre de 2026 «Glinda: A Charmed Childhood», una precuela centrada exclusivamente en la historia de la Bruja Buena del Sur.

Publicada por HarperCollins, la novela promete profundizar en las complejas raíces del personaje, alejándose del cliché «alegre y superficial» interpretado recientemente por Ariana Grande.

Según la sinopsis, conoceremos a una Glinda «consentida e ignorada», la menor de cuatro hermanos en una familia de alta alcurnia en decadencia.

Esta obra servirá de espejo a «Elphie: A Wicked Childhood», el libro que narra los orígenes de Elphaba.

Cabe recordar que esta saga —una reinterpretación de El Mago de Oz— inició en 1995 con «Wicked: Memorias de una bruja mala», título que alcanzó el estatus de bestseller recién en 2003 tras su salto al teatro.

La franquicia se completa con entregas como «Hijo de bruja», «Un león entre los hombres» y «Fuera de Oz».