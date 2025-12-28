Venezuela se encamina hacia un período de frío inusual que podría extenderse hasta principios de 2026, según indicó Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorológico e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Asimismo, dijo la capital ya registra valores por debajo del promedio histórico para esta época del año.

El experto detalló que la tendencia de descenso térmico se acentuará en el mes de enero.

De cumplirse las proyecciones, la ciudad capitalina alcanzaría mínimas de entre 14°C y 15°C, replicando o incluso superando el comportamiento climático de inicios de 2024, cuando los termómetros marcaron frecuentemente menos de 16°C.

Este fenómeno responde a la llegada de restos de frentes fríos provenientes del hemisferio norte, una dinámica estacional que afecta con mayor intensidad a la región central y a la franja costera del país.