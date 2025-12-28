El próximo 4 de febrero se llevará a cabo el primer Gran Encuentro Nacional de Economía, evento que busca formalizar y escalar los avances productivos logrados por los sectores de base en el último año, informó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Esta iniciativa la han diseñado para funcionar como una plataforma técnica y comercial entre los distintos actores del ecosistema económico nacional.

Asimismo, busca fomentar encadenamientos productivos entre comunas, emprendedores locales, el sector comercial y la industria nacional, además de fortalecer los métodos de autogestión para reducir la dependencia de mercados externos.

El evento también promueve evaluar y proyectar los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2025 para optimizar la planificación estratégica de 2026.

El anuncio se dio en el marco de una inspección técnica en la parroquia El Valle de Caracas, donde las autoridades evaluaron proyectos de manufactura y distribución.

Durante el recorrido, se hizo énfasis en la eficiencia de los circuitos económicos comunales, destacándolos como unidades clave para el abastecimiento y la dinamización del consumo interno.

En la jornada participaron también el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, y el ministro para las Comunas, Ángel Prado, quienes subrayaron la importancia de la planificación organizada para asegurar la sostenibilidad de estos proyectos a largo plazo.