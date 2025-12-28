Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), señaló que el próximo año será clave para el impulso del sector.
Pese a las restricciones actuales, Herrera se mostró optimista, afirmando que «Nuevas rutas y aerolíneas serán una realidad; entendemos que la situación vigente es temporal».
Ante el panorama actual, Herrera resaltó el esfuerzo de las aerolíneas nacionales por ampliar su oferta internacional y aumentar las frecuencias hacia ciudades fronterizas.
Según la directiva, estas acciones representan una respuesta conjunta entre el sector privado y las autoridades para superar la coyuntura y brindar mayores alternativas a los viajeros.
