Si no en Houston, ¿en dónde más iba a conectar José Altuve el jonrón Nro. 250 de su carrera que en el Yankee Stadium?

La estrella de los Astros -un villano de larga data en el Bronx- se paró en el plato en la primera entrada del juego del domingo en medio de un habitual coro de abucheos. Y tal como hizo el viernes, Altuve atacó el primer lanzamiento.

Antes de que los ‘Bleacher Creatures’ pudieran terminar su tradicional pase de lista, Altuve envió una recta de Max Fried por encima de la pared del jardín izquierdo para apuntarse un bambinazo solitario.

El jonrón histórico le dio a los Astros un buen comienzo en el último de la serie. Jason Alexander le siguió lanzando seis entradas de un solo hit y así Houston completó una gira de nueve partidos por tres ciudades con una victoria de 7-1 en el Bronx.

Los Astros regresan a casa con marca de 66-52, todavía por delante de los Marineros en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Altuve se convirtió en el 11mo segunda base en la historia de las Grandes Ligas en llegar a 250 vuelacercas de por vida (mín. 50% de sus juegos en la segunda base).

«Vinimos aquí sabiendo que jugamos contra un buen equipo, y ganar dos de tres es enorme», dijo Altuve.

Altuve fue el protagonista, como de costumbre. Se convirtió en el 11mo segunda base en la historia de MLB en conectar 250 jonrones de por vida (mín. 50% de los juegos en la segunda base).

El ilustre grupo está encabezado por cuatro miembros del Salón de la Fama: Rogers Hornsby, Joe Gordon, Joe Morgan y Ryne Sandberg.

«Es increíble lo que hace y con qué frecuencia lo hace», comentó el mánager de los Astros, el boricua Joe Espada. «Y lo hace en los momentos más importantes del juego».

Y parece que lo hace mucho contra los Yankees. El nueve veces All-Star tiene 19 cuadrangulares en su carrera contra los Yankees, empatado como su quinta mayor cantidad contra cualquier equipo, incluyendo la postemporada.

Ayudó a los Astros a eliminar a los Yankees en la postemporada en cuatro ocasiones, la más memorable con su jonrón ante el cubano Aroldis Chapman para dejar en el terreno a Nueva York y enviar a Houston a la Serie Mundial en el 2019.

Altuve se crece en los momentos grandes. Como sugirió el puertorriqueño Carlos Correa el viernes, quizás lo mejor para los aficionados rivales sería crear un ambiente mundano al estilo de los juegos de Entrenamientos Primaverales, porque los abucheos no están funcionando: Altuve ha conectado nueve jonrones en el Yankee Stadium en su carrera.

«Empezar con un swing así, es un tremendo impulso para todos», mencionó el novato Cam Smith.

Altuve finalizó el día de 3-2 con dos bases por bolas, embasándose en cuatro de sus cinco visitas al plato. Ayudó a sacar a Fried del partido después de solo cinco entradas, ya que Houston castigó al estelar zurdo con cuatro carreras en una tarde en la que el All-Star hizo 95 lanzamientos.