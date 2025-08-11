LAS MEJORES LIGAS DEL MUNDO como las de Inglaterra y España encienden motores desde el 15 de este mes. La Bundesliga alemana y la Serie A de Italia desde el 23, con la participación de gran parte de los mejores jugadores del mundo.

MIAMI SE HA CONVERTIDO en muy poco tiempo en una ciudad futbolera por excelencia y más desde que el Inter se hiciera de los servicios del astro argentino Lionel Messi.

El Dolphin Stadium que tiene una capacidad para 72 mil fanáticos, es un escenario de alto nivel.

EN EL FÚTBOL NACIONAL bárbaros los progresos del joven cancerbero Josué Agüero, un candado bajo los tres palos del compacto Anzoátegui, escuadra que ha vuelto a la senda victoriosa.

QUÉ BOMBAZO EL DE Tomás Rodríguez en la pasada fecha ante Puerto Cabello. El rendidor panameño marcó su cuarta diana con Monagas.

Fue de tiro libre y la clavó en el ángulo derecho.

EL EXITOSO EMPRESARIO Giuseppe Palmisano, presidente del Carabobo, destaca el éxito de la tropa granate que dirige Daniel Farías. Considera que tienen un plantel bastante equilibrado en donde se combina la juventud con la experiencia y la meta es volver a clasificar para una Copa Internacional.

Por su parte, los fanáticos han venido respondiendo. El valenciano ha dictado cátedra como gerente eficiente, ya que también preside otras organizaciones como Trotamundos y Navegantes.

NO VE LUZ ESTUDIANTES de Mérida. Nada que repunta el elenco emeritense a pesar de las nuevas incorporaciones. Se espera el despegue definitivo de los andinos.

EL REBOTERO JOSÉ Ascanio vuelve al circuito argentino. El guariqueño que viene de convertirse en monarca con los Gaiteros del Zulia, anunciado por el Club Ciclista Olímpico.

En la campaña anterior jugó para el Oberá Tenis.

OBSERVO LA LISTA DE los convocados a la preselección y se nota observa sangre joven. Me impresionó mucho que no estén en la lista los aleros José Materán, Michael Carrera y Pedro Chourio.

EL FRANCÉS VÍCTOR WEMBANYAMA es el jugador de 20 años en lograr 22 puntos y 20 rebotes en la NBA. Este pívot mide 2,21 y pertenece a los Spurs de San Antonio.

Es considerado uno de los mejores atletas europeos de su generación.

LOS CERVECEROS se convierten en la primera escuadra que llega a 70 victorias en la presente campaña de las Grandes Ligas, para afianzarse como reyes de la División Central de la Nacional, demostrando que no se necesita tener tanto dinero para llegar lejos, ya que Milwaukee tiene una nómina que apenas llega a los 120 millones de dólares.

CARLOS GUILLEN APARTE de ser un jugador sobresaliente en Estados Unidos ha demostrado ser un dirigente destacado. El maracayero como jugador fue monarca con Magallanes y Leones. Como directivo alcanzó la cima con los Tigres y recientemente con Samanes en la llamada Liga Mayor.

Digno de elogios el arduo trabajo que viene realizando Alejandro Freire en las divisiones menores de Tampa Bay en la captación y desarrollo de los nuevos talentos.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.