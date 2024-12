Amber Heard, la actriz estadounidense conocida por su papel en ‘Aquaman’, será madre por segunda vez.

Un portavoz de la actriz informó este jueves a la revista People sobre el feliz acontecimiento.

Embarazo en etapa inicial

Inicialmente, “todavía es bastante pronto en el embarazo, por lo que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa.

Baste decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige”, mencionó el portavoz.

Heard, de 38 años, se convirtió en madre de Oonagh Paige Heard en 2021 y compartió la noticia en Instagram tres meses después del nacimiento de la niña.

En su publicación, explicó la importancia de experimentar la maternidad “en sus propios términos”.

Visión moderna de la maternidad

Posteriormente, “espero que lleguemos a un punto en el que esté normalizado no querer un anillo para tener una cuna”, expresó en ese momento la actriz, quien se describe a sí misma como “madre y padre” de la pequeña Oonagh.

Antecedentes personales

Antes de convertirse en madre, Heard estuvo casada con Johnny Depp, a quien conoció en el set de ‘The Rum Diary’.

La relación terminó en un mediático conflicto legal por difamación en 2022.

Tras la disputa, la actriz decidió mudarse a Madrid, España, para llevar una vida más familiar y tranquila.

Proyectos recientes

Finalmente, a pesar de los altibajos en su vida personal, Heard ha continuado su carrera en el cine. Sus dos más recientes producciones, el thriller ‘In the Fire’ y ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, se estrenaron en 2023.

Amber Heard se encuentra emocionada por esta nueva etapa de su vida como madre y espera con ansias la llegada de su segundo hijo.