El Ambulatorio Angostura, ubicado en la parroquia Vista Hermosa, realiza una serie de actividades con motivo de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La iniciativa, que se lleva a cabo bajo el lema “¡Pongamos fin al embarazo infantil!”, cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Dra. Georgina Torres, coordinadora del centro de salud, informó que la semana inició con un conversatorio sobre salud sexual y reproductiva.

El martes, adolescentes participaron en una entrevista para medios de comunicación, donde compartieron sus inquietudes y conocimientos sobre medidas preventivas y los proyectos de vida.

La Dra. Torres destacó la implementación del Plan PRETA (Plan de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad en la Adolescencia) en el estado Bolívar, en el que el ambulatorio forma parte desde hace cuatro años.

Este plan capacita al personal de salud para impartir asesorías integrales en escuelas y comunidades, más allá de los métodos anticonceptivos.

También se realizó una jornada de anticoncepción y planificación familiar, donde se ofrecieron implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales e inyecciones trimestrales, así como la entrega de preservativos y asesorías.

La semana culminó el viernes 26 con una gran caminata desde el Ambulatorio hasta la avenida Libertador. Durante el recorrido, se entregarán folletos y se exhibirán pancartas para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes.