El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Venezuela, Richard Grenell confirmó este jueves mantener contacto con el Gobierno venezolano, en medio de la tensión generada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

«Ya he estado en contacto, por orden del presidente Trump, con el señor Maduro y sigo hablando con su equipo», expresó en un breve comentario a la cadena de noticias estadounidense CBS News.

El pasado 17 de septiembre, Grenell destacó la importancia de la diplomacia y de alcanzar un «acuerdo» con el Gobierno de Venezuela.

Durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada por primera vez en Paraguay, Grenell aseguró que seguirá apostando por el diálogo directo. «He conversado con Nicolás Maduro y le he transmitido la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que busca y creo que todavía es posible lograr un acuerdo. Confío en la diplomacia y en evitar la guerra», señaló.

El funcionario recordó que a inicios de año sostuvo una reunión en Caracas con el mandatario venezolano para explorar un pacto sobre la repatriación de migrantes deportados desde EE.UU. Asimismo, insistió en que un diplomático debe «siempre hablar» antes de optar por la confrontación.