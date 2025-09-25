Buscan a “Oscar El Espíritu”, también a “Alexis El Amarillo”, hijo del primero de los nombrados, sin embargo, están detenidos bajo averiguaciones “Edgardito” y “María”, quienes estaban con la víctima.

Sail Jhonatt Ramírez Calzadilla estaba en el sector C de la comunidad Gran Mariscal de Ayacucho, acompañado de varias personas celebrando el cumpleaños del hijo de la mujer con quien mantuvo un romance. La fiesta comenzó desde tempranas horas del sábado y se extendió hasta altas horas de la madrugada del domingo 21.

Como “María” está identificada la mujer detenida. Vive en una casa que invadió junto a sus cinco hijos, donde se realizó la celebración. Esta comunidad está ubicada al lado del asentamiento campesino La Ceiba, a pocos metros de la autopista Simón Bolívar, después del elevado que conduce al puente Orinoquía.

Todo indica que se trató de un crimen pasional y que la muerte de Ramírez, conocido cariñosamente como “El Gringo”, ocurrió en la autopista, después de ser perseguido desde la casa de María hasta la carretera, donde fue golpeado y herido con un machete.

El cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo. Sail murió a causa de un golpe contundente en la parte posterior de la cabeza. También presentaba una herida abierta en la ceja derecha y le faltaba el dedo anular de la mano izquierda.

Fatídico suceso

María llevaba un año viviendo en la casa invadida junto a sus cinco hijos, entre ellos niños de 8, 11, 12 años y dos adolescentes de 14 y 15. Se comenta que las fiestas en esa vivienda eran habituales, con invitados que preferían el consumo de aguardiente, según un vecino que prefirió mantener el anonimato.

El informante señaló que llegó a la reunión a las seis de la tarde del sábado y que poco después arribaron Sail Ramírez, “El Flaco”, “Freddy”, y otra persona más. A las 4:00 de la madrugada del domingo, decidió irse acompañado de “El Gringo” y las dos menores que iban a la casa de Sail a buscar unas salchichas.

Luego se enteró de lo que había ocurrido y se trasladó hasta la casa de María, donde observó que aún estaban la camisa, la gorra, el morral y una de las chancletas de la víctima.

Desconoce lo sucedido después de abandonar la fiesta, aunque vecinos comentaron que Ramírez fue expulsado de la casa y alcanzado en la autopista, donde fue atacado hasta morir.

Una mujer de armas tomar

Las personas entrevistadas coinciden en que la víctima tuvo una relación amorosa con María, y que la actual pareja de ella es “Oscar El Espíritu”, quien ocupa una casa invadida cerca, al igual que su hijo Alexis “El Amarillo”.

Se comenta que María ha agredido en reiteradas ocasiones a “Oscar El Espíritu” con machete y objetos contundentes, causándole lesiones graves, entre ellas fracturas óseas, según allegados.

Los vecinos temen a María, ya que cuando se emborracha se vuelve agresiva y se apodera de un machete, según relató un conocido.

Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas han realizado varios allanamientos en la zona buscando a los presuntos homicidas de Sail Ramírez. Exigen justicia y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.