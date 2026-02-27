En una entrevista con Francisco Rojas para Versión Final en YouTube, el diputado y dirigente político Américo de Grazia ofreció una lectura crítica del actual momento político venezolano y de los desafíos que enfrenta la oposición.

De Grazia, conocido por su trayectoria entre la denuncia social y la persecución política, abordó diversos temas, desde su propia historia de destierro hasta la efectividad de las recientes medidas de amnistía y la necesidad de un cambio profundo del modelo político venezolano.

El dirigente recordó cómo su confrontación con el gobierno se intensificó después de denunciar la masacre de Tumeremo en 2016, vinculada a la implementación del Arco Minero del Orinoco, un hecho que derivó en la confiscación de su emisora de radio, la inhabilitación política y un exilio de dos años. Para De Grazia, estas experiencias personales reflejan los patrones de persecución que han marcado la política venezolana contemporánea.

Sobre la Ley de Amnistía recientemente aprobada, calificó el recurso como necesario pero insuficiente, argumentando que sin garantías reales de libertad y sin condiciones que transformen las estructuras políticas, la ley no aborda las causas profundas del conflicto.

De Grazia trazó un balance histórico entre distintos periodos políticos de Venezuela. Sostuvo que, si bien la Cuarta República tuvo sus limitaciones, dejó instituciones políticas funcionales, mientras que la Quinta República, en su visión, ha fracasado en consolidar un modelo democrático sólido.

Propuso rescatar algunos valores del pasado, como: La desmilitarización de la política, con los militares retornando a sus cuarteles. La alternancia pacífica en el poder. La creación de organismos con visión de Estado, con ejemplos como la OPEP.

Impacto de los hechos del 3 de enero

Una de las partes más contundentes de la entrevista fue el análisis de los acontecimientos del 3 de enero, fecha en que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro. De Grazia describió ese hecho como “inédito en la historia de la humanidad” y afirmó que Venezuela ha pasado a tener una “soberanía tutelada”, con la política nacional influida de forma directa por Washington y Caracas como interlocutores principales, lo que cambia las reglas del juego para los actores políticos locales.

A pesar de las dificultades, De Grazia manifestó optimismo sobre el futuro político de Venezuela. Subrayó la existencia de una nueva generación de líderes jóvenes, surgida en contextos adversos, que podría aportar ideas de progreso y desarrollo. Reafirmó su creencia de que “siempre debe haber espacio para la política”, incluso en momentos donde las vías democráticas parecen cerradas.