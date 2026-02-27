Este viernes por la tarde, el dirigente opositor Freddy Superlano, líder nacional del partido Voluntad Popular, recuperó oficialmente su libertad plena tras permanecer bajo la modalidad de casa por cárcel con grillete electrónico.

Funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado se presentaron en su residencia para retirar el dispositivo de monitoreo, que había sido colocado para garantizar la supervisión constante de sus movimientos mientras se encontraba bajo medidas restrictivas impuestas tras su detención en años recientes.

Aunque la notificación de su libertad había sido emitida hace aproximadamente ocho días, la orden solo se ejecutó este viernes, marcando el fin de un proceso que mantuvo al político vigilado y limitado en su libertad física.

Superlano, quien ha sido una figura prominente de la oposición venezolana y ha enfrentado detenciones por su activismo y participación política, retoma ahora sus actividades de manera plena, en un contexto en el que otros líderes políticos también han sido beneficiados por la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.