Desde los cineastas ganadores del Oscar detrás de Todo en todas partes a la vez y Navalny; un futuro padre intenta averiguar qué está pasando con toda esta locura de la Inteligencia Artificial, en un documental que tiene previsto estrenarse este próximo 27 de marzo en cines.

The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist es un documental hecho a mano y revelador sobre la tecnología más poderosa que la humanidad ha creado jamás.

La película sigue al director Daniel Roher en su búsqueda por comprender la IA, mientras se prepara para ser padre. El programa incluye entrevistas con Sam Altman, Dario Amodei, Daniela Amodei y otras figuras importantes del sector, en las que se exploran tanto los riesgos existenciales como el extraordinario potencial de la tecnología.

Tras su presentación previa en el Festival de Cine de Sundance 2026, esta obra que profundiza en la intensa controversia global sobre el porvenir de la inteligencia artificial.

Vulnerabilidad y cercanía humana

El eje central de la narrativa es la profunda inquietud personal del codirector Daniel Roher ante el avance de la IA, un sentimiento que se ve amplificado por la inminente llegada de su primer hijo, lo que otorga al filme un tono de vulnerabilidad y cercanía humana poco común en el género tecnológico, citó Gaya One.

El largometraje recoge una amplia gama de testimonios de líderes empresariales y especialistas de primer nivel, cuyas visiones oscilan entre un pesimismo sombrío sobre el fin de la humanidad y proyecciones de una sociedad utópica impulsada por algoritmos.

“The AI Doc” sostiene que la humanidad se encuentra ante una era tecnológica imparable que demanda una atención política y social inmediata. La propuesta final de la cinta es adoptar una postura de “optimismo apocalíptico”, fundamentada en la necesidad de una coordinación internacional robusta, una transparencia corporativa total y la creación de leyes claras de responsabilidad legal.