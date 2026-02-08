A los 12 días de salir de prisión —tras casi 4 años detenido en Venezuela—, al periodista Ramón Centeno, ex preso político y exmilitante chavista, se le murió su madre. Siente marginación del chavismo.

Centeno fue excarcelado con medidas cautelares el 14 de enero, amid cientos liberaciones post-captura Nicolás Maduro (3 enero) y «nuevo momento político» de presidenta encargada Delcy Rodríguez, promotora de ley amnistía desde 1999.

No sabe su «carcelero», pero cree ordenado: le propusieron historia narcotráfico diputados. Entrevistó implicados en comando antidrogas Caracas, pero 2 semanas después (febrero 2022) detenido. Nunca publicó.

ONG Foro Penal: caso «lleno vicios; investigadora, fiscal provisorio y juez destituidos».

El accidente previo

En 2021 (pre-prisión), fracturó fémur/cadera en tránsito; perdió amigo diputado chavista (fallecido accidente). Hijo sindicalista/maestra izquierda (fallecidos), colaboró chavismo desde 15 años; ahora opositor.

«La cárcel no duele tanto. Duele silencio compañeros, abandono», dijo a EFE sobre oficialismo.

Vida en reclusión

Internado hospitales por hipertensión/post-accidente (reconstruido fémur/cadera). Foro Penal: «Golpeado, desplazado clavo cadera, torturado psicológicamente».

2023-2024: hospital madre Omaira Navas visitaba. Costó volver cárcel; Aferrado fe/lectura (1.000 libros). Usó plásticos orinar, evitaba escaleras/baño.

Entró muletas (33 años), salió silla ruedas (38). Primer espejo post-2 años: envejecimiento, canas, ojos por 3 parálisis. «Psicosis chasquidos» de dominós compañeros.

La muerte materna

Día 11 libre: madre duele cabeza post-audiencia juicio. Desploma, ACV; cirugía sobrevivió hospital público. Pidió pañales/insumos (escasez); Devolvieron. Amigo confirma: «Tu madre murió».

«Temía perderla preso. Salí y murió. Reconforta algo. Sumergido espiritual no odiar; Salva», dijo. Funerales: donaciones de 2.000 USD. Campaña fondos operar/caminar.

Juicios pendientes y perdón

Aún audiencias (última: 9h espera, per Colegio Nacional Periodistas). Elige perdón tributo madre («siempre recomendaba»): «Perdón con memoria».