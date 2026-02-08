La octava edición del Maratón CAF hizo historia con el panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz, ganadores de los 42K, que establecieron nuevas marcas para el certamen con tiempos de 2:15:11 y 2:33:55, respectivamente.

Castelblanco, quien suma ya tres participaciones en este evento, destacó la complejidad de la ruta caraqueña.

«La topografía fue durísima; hay que estar muy bien preparado para encarar este circuito», señaló el atleta, enfatizando el sacrificio personal y familiar que conlleva el entrenamiento de élite.

Por su parte, la olímpica en París 2024, Silvia Ortiz, celebró su debut en suelo venezolano pese a la exigencia del trayecto. La ecuatoriana resaltó el papel fundamental del público.

«Esa buena vibra nos llena; hay partes donde el cuerpo no da, pero el aliento y el apoyo de la gente en cada kilómetro te impulsan a seguir», expresó.

El talento local y regional también brilló en diversas modalidades en los 21k (Media Maratón) dominaron los venezolanos José Daniel González (1:06:35) y Edymar Brea (1:15:54).

Por su parte, en la movilidad reducida de los 42K, se rompieron récords gracias al venezolano Juan Valladares (1:45:39) y la mexicana Yeni Hernández (2:30:13).

Mientras que esta modalidad, pero en los 21K, triunfaron la venezolana Mariberlina Pereira (1:54:43) y el costarricense Lawrence Molina (52:19).

La competencia inició a las 6:00 a.m. desde el Parque Los Caobos, recorriendo gran parte de la capital con la participación de 10.000 corredores provenientes de 25 países, incluyendo delegaciones de Argentina, Colombia, México, Panamá y Perú, entre otros.