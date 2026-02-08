La tercera jornada de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 dejó claro que el nivel de competencia está en su punto máximo. Mientras la representación de Venezuela, encarnada por los Navegantes del Magallanes, exhibió su poderío ofensivo para escalar posiciones, Panamá se consolidó como el equipo a batir al mantener su invicto en un duelo de pitcheo frente a Colombia.

‘Buque’ venezolano navegó sobre Cuba

En el Estadio Monumental Simón Bolívar, el Magallanes dio un golpe de autoridad al derrotar 8-4 a la selección de Cuba.

El protagonista absoluto fue Rougned Odor, quien con un espectacular Grand Slam en el primer inning borró una ventaja temprana de los antillanos y puso a vibrar a la afición local.

Pese a que Cuba intentó reaccionar empatando el juego a cuatro carreras en el segundo tramo, el descontrol del relevo cubano —que otorgó boletos claves a Aldrem Corredor y un pelotazo a Rusber Estrada— permitió que Venezuela retomara una ventaja que no soltaría más.

El bullpen criollo estuvo intratable, hilvanando siete ceros consecutivos para asegurar el segundo lugar de la tabla.

Panamá: invicto y con pie en semifinales

La selección panameña sigue con paso perfecto. En un encuentro cerrado, derrotaron 3-2 a los Caimanes de Barranquilla (Colombia). La figura del encuentro fue el lanzador colombiano (refuerzo de Panamá) Luis Escobar, quien maniató a sus compatriotas durante 6.0 entradas en blanco.

Aunque un jonrón de Gabriel Lino en el noveno inning puso a sufrir a la tropa de Rubén Rivera, el cerrador Jorge Bautista logró apagar el fuego para sumar la tercera victoria al hilo de los istmeños.

Panamá descansa este domingo con la tranquilidad de estar virtualmente clasificado.

Curazao despierta ante Nicaragua

En el litoral central, el Estadio Jorge Luis García Carneiro fue testigo del primer triunfo de Curazao, que venció 7-3 a Nicaragua.

Tras un inicio incierto en el torneo, un racimo de cinco carreras en el sexto inning, coronado por un cuadrangular de tres carreras de Hendrik Clementina, cambió el rumbo para los isleños.

Mikell Manzano se acreditó la victoria con una sólida labor de cinco entradas, permitiendo apenas una carrera.

Con este resultado, Curazao se mantiene con vida y corta la racha negativa, mientras que Nicaragua cae a récord de 1-2.