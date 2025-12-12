La Asamblea Nacional (AN) autorizó el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela (BCV) para 2026, con el fin, entre otros objetivos, de hacer frente al «asedio imperial», en alusión a Estados Unidos, y su impacto en la economía.

El Legislativo aprobó 35.786.974.194,58 bolívares para ingresos y 114.248.464.817,91 bolívares para gastos operativos del organismo emisor, según el informe de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.

La diputada chavista Lisett Muñoz, quien presentó el documento, explicó que el BCV «tiene como prioridad hacer frente a grandes desafíos» de una economía que, denunció, enfrenta un «entorno complejo de asedio, de agresiones y de amenazas brutales».

La legisladora, miembro de la comisión, aseguró que las sanciones, en su mayoría impuestas por EEUU, «buscan, de manera sistemática y permanente, asfixiar» la economía venezolana y la soberanía nacional.

«Esto impacta directamente en la economía nacional y vulnera el desempeño de las actividades transaccionales y no transaccionales del país, al tiempo que genera riesgo y restringe la capacidad institucional», expresó.

En ese sentido, Muñoz consideró «vital» para el BCV la adopción de tecnologías para «cambios estructurales» y que ayuden a «fortalecer la recopilación, análisis y la divulgación de los conocimientos económicos».