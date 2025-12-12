Un delincuente disfrazado con chaleco de seguridad vial, gorra azul, lentes oscuros, camisa azul, jean y guantes irrumpió este jueves en la mañana en un apartamento de las residencias Valeria Suites, en Alta Vista, a un lado de la Torre Bell, para perpetrar un robo millonario.

El desconocido subió a uno de los pisos del edificio y cargó con todo lo que encontró a su paso, incluyendo aproximadamente 7 mil dólares, tres pistolas con sus respectivos portes de armas y otros objetos de valor.

Fuentes policiales indican que, por el modus operandi, el hampón ya tenía conocimiento previo de la existencia de estos bienes en el apartamento.

Tras cometer el atraco, el asaltante salió por la puerta principal y huyó sin que se conozca el vehículo utilizado ni la dirección tomada.

Funcionarios de diversos cuerpos policiales acudieron al sitio del suceso e iniciaron un amplio operativo en las áreas cercanas, pero no lograron dar con el paradero del delincuente.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentó para realizar las averiguaciones preliminares sobre el robo, recolectando evidencias en el apartamento afectado.