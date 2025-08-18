Los Cerveceros de Milwaukee se las han arreglado para ganar sus últimos 14 partidos, una nueva marca para la franquicia, hasta el sábado por la noche, cuando Andruw Monasterio decidió con un cuadrangular en el inning 11, para darle al encendido club un dramático triunfo contra los Rojos de Cincinnati, en el Great American Ball Park.

Monasterio bateó por Tyler Black y le sacó la bola al relevista zurdo Joe La Sorsa, con dos compañeros en circulación, para darle a Milwaukee las carreras que inclinaron la balanza en el marcador 4-3. Fue el primer jonrón del caraqueño como emergente en su trayectoria en las Grandes Ligas.

El venezolano, de 28 años de edad, se ha convertido en el principal comodín del cuadro interior para el mánager Pat Murphy, que a lo largo del cerrado encuentro le había estado preparando para un eventual turno desde la banca: “¿Estás listo para un gran momento?”, le preguntó, de acuerdo con el reporte de Adam McCalvy para MLB.com.

«Dije: ‘Claro que sí'», recordó Monasterio. «Pero no sabía qué iba a pasar así».

El inesperado desenlace no fue un hecho aislado. Pese a su poco tiempo de juego en la temporada, el versátil pelotero liga de 19-8 (.421), con cuatro anotadas y siete impulsadas, en 11 juegos desde el receso del Juego de las Estrellas.

Mientras que, como suplente, exhibe .364 de promedio, el séptimo más alto en las Mayores, cuando lo utilizaron como suplente, entre los toleteros con al menos 11 veces al bate en esas funciones, de acuerdo con Baseball-Reference.

«Uno apoya a jugadores como ‘Mona’, que hacen lo que les pides», destacó Murphy.

«Ese es el grupo que tenemos: un grupo de jugadores con muchísimas ganas. Es todo lo que puedo decir, porque es lo que es. Jugadores que vienen con ganas de ganar y jugar».

«Muchos de ellos se quedan en suspenso, peloteros que se aferran a las Grandes Ligas. Vienes a este partido hoy y ves a (Joey) Ortiz reemplazado por un emergente, y mañana volverá haciendo jugadas increíbles. Eso es de mucha valía. Simplemente siguen viniendo… Sabes, con los jugadores con los que estamos trabajando, mucha gente nunca ha oído hablar de Quinn Priester. Nunca han oído hablar de Monasterio, te lo garantizo”.

Este año, “Mona” ha aparecido en 40 compromisos, incluidos 16 como titular (7 juegos en el shortstop, 5 en segunda base, 4 en tercera).

Fue llamado el 9 de mayo desde el Nashville (Triple A), donde había comenzado 2025 y desde entonces se ha mantenido arriba, aprovechando cada oportunidad que recibe.

Ahora, Monasterio se encargó de que su nombre no sea olvidado en Cincinnati.

En la campaña, golpea para .254/.309/.429, con cinco dobles, dos vuelacercas, 11 producidas y .737 de OPS.

Peloteros en la tanda dominical

En lo que fue el accionar de los peloteros criollos en as Grandes Ligas durante la jornada de este domingo 17 de agosto, los mejores fueron Luis Arráez (Padres de San Diego) quien tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada, triplicando, sumando dos extrabases, y estableciendo una marca personal en robos. Su promedio de bateo también subió.

Por su parte Yohel Pozo (Cardenales de San Luis) conectó un jonrón solitario que dio la ventaja a su equipo.

William Contreras (Cerveceros de Milwaukee) cerró una semana explosiva con un jonrón de dos carreras que le dio la ventaja a su equipo y Lenyn Sosa (Medias Blancas de Chicago conectó un jonrón solitario.

En tanto Freddy Fermín (Reales de Kansas City): tuvo un buen desempeño al bate, yéndose de 4-2.