El primer ministro británico, Keir Starmer, aterrizó este lunes en Estados Unidos para asistir, junto a otros líderes europeos, a una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para mostrar apoyo y unidad con Kiev.

El avión de Starmer llegó a las 14:30 GMT (10:30 hora local) a la base militar de Andrews, en Maryland (EE.UU.), utilizada frecuentemente por los mandatarios visitantes y por el líder estadounidense cuando vuela en el avión presidencial Air Force One por su cercanía a Washington.

Antes de la reunión, el jefe del Gobierno británico dijo que los aliados deben «asegurarse» de que haya una paz «justa» en Ucrania y recalcó que todo el mundo, sobre todos los ucranianos, quiere que la guerra termine.

El líder laborista publicó un breve vídeo en su cuenta de X, grabado en el avión de camino a la capital estadounidense, en el que dijo: «Todos quieren que (la guerra) termine, sobre todo los ucranianos. Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que asegurarnos de que haya paz, que sea una paz duradera, justa y equitativa», afirmó.

«Por eso viajo a Washington con otros líderes europeos para hablar de esto cara a cara con el presidente Trump y el presidente Zelenski, porque está en el interés de todos, en el interés del Reino Unido, que lo hagamos bien», puntualizó.

Starmer estará este lunes en Washington con otros líderes europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros, para apoyar al presidente ucraniano tras la cumbre del viernes en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.