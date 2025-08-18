En horas de la madrugada de este lunes, se registró un accidente de tránsito en la troncal 10, entre Guasipati y El Callao, en el sur del estado Bolívar, que dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

El incidente ocurrió a la altura de Las Mercedes, cuando dos motocicletas colisionaron de frente. El impacto provocó que los ocupantes salieran expulsados y derraparan sobre el pavimento.

Transeúntes que pasaban por el lugar acudieron en auxilio de las víctimas y las trasladaron de inmediato al hospital de Guasipati, municipio Roscio. Pese a los esfuerzos médicos, dos de los jóvenes no lograron sobrevivir.

De acuerdo con versiones preliminares, dos de las personas involucradas salían de una fiesta realizada en Guasipati, mientras que las otras dos se dirigían desde El Callao.

Las autoridades de la Policía Nacional de Tránsito se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se han identificado a dos de las personas involucradas que son Omar González y Carlos Malavé, entre los ciudadanos que perdieron la vida está una mujer