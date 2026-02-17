El Año Nuevo Chino 2026 comienza oficialmente este martes 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, dando inicio a un nuevo período en el calendario lunisolar que se celebra con gran relevancia en China y otros países de Asia, así como en comunidades de todo el mundo.

A diferencia del calendario occidental, la fecha del Año Nuevo Lunar varía cada año. Se establece según la Luna nueva más cercana al punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte, por lo que puede caer entre el 21 de enero y el 21 de febrero.

El 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, una combinación que ocurre dentro del ciclo de 60 años del zodíaco chino. El Caballo es el séptimo signo de la rueda zodiacal oriental y está vinculado con la libertad, la independencia, el dinamismo y el espíritu aventurero.

El elemento Fuego, que corresponde a los años terminados en 6 o 7, potencia las características del animal y aporta pasión, coraje, creatividad, acción rápida y visibilidad. En la astrología china, el Caballo de Fuego es considerado uno de los signos más intensos y enérgicos.

Según la astrología china, el caballo de fuego es el “más indomable de todos los equinos” y augura una etapa productiva, de movimiento constante y decisiones importantes. En ese sentido, se trata de un período propicio para iniciar proyectos, realizar cambios personales, mudanzas, viajes y expansiones profesionales.

Sin embargo, advierten que la energía del fuego también puede derivar en impulsividad, conflictos o cambios abruptos si no se canaliza con templanza, empatía y planificación.

En el simbolismo oriental, el Caballo de Fuego representa la acción, la transformación y el liderazgo, por lo que se espera un ciclo marcado por la iniciativa, la innovación y la ruptura de estructuras tradicionales.

En términos culturales, este signo está asociado con la búsqueda de la libertad personal, el impulso hacia nuevos horizontes y la necesidad de movimiento. En la astrología china, se lo vincula con períodos de crecimiento acelerado, avances tecnológicos, cambios sociales y redefiniciones personales.

Cómo saber cuál es tu signo del horóscopo chino

A diferencia de la astrología occidental, el horóscopo chino se basa en el año de nacimiento y no en el mes y día. Cada animal rige un año completo y el ciclo se repite cada 12 años.

Estos son los signos del zodíaco chino y los años correspondientes: