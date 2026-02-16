El Ejecutivo Nacional oficializó en Gaceta el nombramiento del ciudadano Fred Ángelo Bruno como Gerente de la Oficina de Recursos Humanos del INAC, así como una nueva junta directiva de Hidroven. Así mismo, se designó a la nueva Comisión de Desincorporación de Bienes Públicos de CANTV y al Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo como Director General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para la firma de documentos relacionados con sus funciones.

Nombramientos estratégicos en Comercio Exterior

El Ejecutivo Nacional oficializó una serie de designaciones clave dentro del Ministerio de Comercio Exterior para fortalecer la economía nacional. Mediante el Decreto Presidencial Nº 5.245, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.984 con fecha 9 de febrero de 2026, Andreína Tarazón Bolívar asume el cargo de Viceministra de Política Comercial Internacional. Esta decisión busca optimizar la inserción de Venezuela en los mercados globales a través de una estrategia técnica y diplomática de alto nivel.

La funcionaria asume además la presidencia de la Fundación Instituto Marca País en condición de encargada, según estipula la normativa vigente. Esta dualidad de funciones permite centralizar la identidad nacional con la operatividad de la política comercial exterior. De esta manera, la Marca País Venezuela funcionará como el estandarte principal en cada acuerdo y convenio internacional que el Estado suscriba durante el presente año.

Impulso a las exportaciones y la producción nacional

El decreto presidencial también establece cambios significativos en áreas críticas para la captación de divisas. Johann Carlos Álvarez Márquez asume el cargo de Viceministro de Promoción de Exportaciones, un rol determinante en el esquema económico actual. Álvarez Márquez diseñará los incentivos y las rutas logísticas necesarias para que el sector productivo, tanto público como privado, coloque sus productos en el extranjero de manera eficiente y competitiva.

La labor coordinada entre los viceministerios de Política Comercial y Promoción de Exportaciones conforma una estructura diseñada para diversificar el ingreso nacional. Esta nueva organización institucional pretende reducir la dependencia de las rentas tradicionales mediante el apoyo directo a los productores. La gestión de ambos funcionarios garantizará que los bienes venezolanos alcancen nuevos horizontes respaldados por políticas arancelarias que favorezcan la producción interna.

Fortalecimiento operativo de la Agencia de Exportación

Para completar este equipo de trabajo, la Gaceta Oficial Nº 6.984 designó a Coromoto Godoy Calderón como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportación S.A. La funcionaria ejercerá este cargo en condición de encargada, liderando el brazo ejecutor que brinda asesoría técnica e inteligencia de mercado. Esta agencia funciona como el ente adscrito fundamental para el apoyo financiero y logístico de los exportadores en todo el territorio nacional.

La experiencia de Godoy Calderón resultará determinante para agilizar los procesos de certificación y calidad que exigen actualmente los mercados internacionales. Con estos nombramientos, el Gobierno Bolivariano activa una maquinaria institucional cohesionada que une la diplomacia y la promoción técnica. El objetivo final de estas designaciones apunta a consolidar la prosperidad económica a través de un intercambio comercial robusto y sostenible.