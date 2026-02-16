El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre el empeoramiento de la crisis energética en Cuba, donde la escasez de combustible ha afectado servicios básicos y la actividad económica.

Su portavoz, Stéphane Dujarric, señaló que la situación preocupa a la organización, y enfatizó que la población continúa sufriendo por la falta de suministro de petróleo.

La crisis se ha intensificado desde enero de 2026, tras mayores dificultades en la importación de combustible y el bloqueo de crudo venezolano impuesto por Estados Unidos.

Cuba solo produce un tercio de la energía que requiere y depende de importaciones externas. Este lunes, la Unión Eléctrica reportó una generación de 1.457 MW frente a una demanda de 3.180 MW, provocando cortes programados para evitar apagones desordenados.

Guterres hizo un llamado al diálogo entre las partes involucradas y destacó el trabajo de la ONU en la isla para brindar apoyo humanitario.

Además, recordó que la Asamblea General ha solicitado reiteradamente el fin del embargo estadounidense, considerando que sus efectos agravan la situación económica y social de los cubanos.