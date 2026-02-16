El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, anunció el inicio de una tercera y determinante etapa en el operativo de salvamento destinado a localizar a la menor Salomé Castaño (11), desaparecida desde hace ocho días tras el trágico incidente fluvial que ha conmocionado a la entidad.

Tras concluir las inmersiones y maniobras de extracción en la denominada «zona cero», el Ejecutivo regional informó que los equipos de rescate han migrado hacia una estrategia de rastreo ampliado. Esta nueva fase contempla un despliegue técnico de alta precisión que abarca puntos estratégicos del sistema hídrico en el municipio Atures.

Maniobras en geografía de alta complejidad

La naturaleza del terreno ha impuesto desafíos extremos para los rescatistas. Según detalló el mandatario regional, el operativo se enfrenta a un sistema de cavernas y corrientes subterráneas que caracteriza a la zona.

Bajo esta premisa, el perímetro de búsqueda se ha extendido oficialmente hacia, la confluencia del río Cataniapo con el Orinoco. Playa Terecua, en las adyacencias del Aeropuerto Nacional Cacique Aramare y sector Viboral, donde se ejecuta un barrido exhaustivo de grietas y formaciones rocosas que funcionan como «trampas naturales» debido a la fuerza del caudal.

Antecedentes de una tragedia local

El suceso se originó el pasado domingo 8 de febrero en el balneario Culebra. Lo que inició como una tarde recreativa terminó en tragedia cuando Salomé Castaño y su amiga, Lucía Reina González (14), fueron arrastradas por un remolino mientras intentaban recuperar un balón.

En un acto de heroísmo, el joven Javier Areinamo (15) se lanzó al afluente para intentar socorrerlas, siendo también succionado por la corriente. Hasta el momento, las autoridades han logrado la recuperación de los cuerpos de Lucía y Javier.

El Gobierno Regional y los cuerpos de seguridad mantienen el compromiso de no cesar las operaciones hasta agotar todas las posibilidades técnicas y humanas en la búsqueda de la tercera víctima de este lamentable accidente.