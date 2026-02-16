La selección femenina de Venezuela Sub-20, Vinotinto, bajo la dirección técnica de Ángel Hualde, se prepara para dar su primer paso en el hexagonal final del Campeonato Sudamericano. La cita será hoylunes a las 7:00 p.m., teniendo como escenario el Centro de Alto Rendimiento Femenino de Ypané, en Paraguay.

El objetivo es claro pero ambicioso: finalizar entre las mejores cuatro selecciones del torneo para asegurar un boleto directo a la Copa del Mundo de la categoría en Polonia, explica Líder en Deportes.

Un camino de solidez defensiva

El combinado nacional llega a esta instancia tras una fase de grupos competitiva, donde terminó en la segunda posición del Grupo A con siete unidades, apenas un punto por detrás de Colombia. El desempeño de las criollas fue de menos a más en cuanto a orden táctico, logrando victorias contundentes ante Uruguay (0-2) y la anfitriona Paraguay (2-0).

Pese a la derrota por la mínima frente a las cafeteras y el empate sin goles ante Chile en la jornada de cierre, el equipo demostró ser un bloque sólido y difícil de batir.

La puntería como asignatura pendiente

En el apartado ofensivo, la Vinotinto registró cuatro anotaciones durante la primera fase. El peso del gol recayó principalmente en Génesis Hernández, autora de tres tantos, mientras que Melanie Chirinos completó la cuenta.

Sin embargo, la falta de contundencia frente al arco se ha convertido en el principal «talón de Aquiles» para el esquema de Hualde. Esta carencia fue evidente en el duelo contra Colombia, donde Venezuela dominó el trámite del juego pero no logró traducir esa superioridad en el marcador, una lección que deberán aplicar en una fase final donde el margen de error es prácticamente inexistente.

El desafío ante la potencia albiceleste

El rival de turno, Argentina, representa el reto más exigente hasta la fecha. La Albiceleste llega con la moral en alto tras liderar el Grupo B con puntaje ideal, incluyendo un histórico triunfo sobre Brasil.

Con 13 goles a favor, las figuras de Kishi Núñez (3 goles) y Annika Paz (2 goles) emergen como las principales amenazas que la zaga venezolana deberá neutralizar si desea sumar sus primeros puntos en esta etapa definitiva.

Una jornada de alta intensidad

Finalmente, la actividad en Ypané comenzará temprano con el duelo entre Paraguay y Brasil a las 5:00 p.m.

Tras el choque entre la Vinotinto y argentinas, la primera fecha del hexagonal cerrará a las 9:00 p.m. con el enfrentamiento entre Colombia y Ecuador, completando un lunes de fútbol que definirá las primeras tendencias en la tabla de posiciones rumbo a la cita mundialista.