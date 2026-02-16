Tras superar un largo y difícil proceso de recuperación, el guaireño Ronald Acuña Jr. se reporta listo para retomar su trono en las Grandes Ligas.

Después de ser sometido a cirugías de ligamentos cruzados en ambas rodillas —la primera en julio de 2021 y la más reciente en junio de 2024—, el jardinero derecho de los Bravos de Atlanta encara la temporada 2026 con un objetivo claro: devolverle el rol protagónico a su equipo en la División Este de la Liga Nacional.

Asimismo, la salud del nativo de La Sabana ha sido el barómetro del éxito para la organización de Georgia. Los números no mienten: con un Acuña a tiempo completo, los Bravos superaron la barrera de las 100 victorias en 2022 y 2023.

No obstante, su ausencia se sintió con rigor en las campañas pasadas, donde el equipo dejó registros de 89-73 en 2024 y un preocupante 76-86 en 2025, explica Líder en Deportes.

Entre la resiliencia y el éxito

El camino no ha sido sencillo. En 2024, una lesión en la rodilla izquierda el 26 de mayo limitó su participación a solo 49 juegos. Tras pasar nuevamente por el quirófano, el «Abusador» regresó a la acción el 23 de mayo de 2025, demostrando que su talento seguía intacto al batear para .290 con 21 cuadrangulares y 74 anotadas, méritos que le valieron el premio al Regreso del Año.

Ahora, con 28 años y una condición física óptima, Acuña fue uno de los primeros en reportarse a los entrenamientos primaverales. Su presencia inyecta una dosis de optimismo en un dugout que extrañaba la chispa del jugador que en 2023 fundó el exclusivo club 40-70, una hazaña sin precedentes en la historia del béisbol.

La danza de los millones

Más allá de lo deportivo, esta temporada es crucial para las finanzas del litoralense. Ronald Acuña se encuentra en el último año garantizado del contrato de 8 temporadas y 100 millones de dólares que firmó en 2019. Si bien los Bravos poseen opciones del club para 2027 y 2028 por 17 millones cada una, el rendimiento de este año será la llave para una extensión de mercado.

Finalmente, expertos y analistas coinciden en que, de mantenerse sano, Acuña Jr. apunta a un pacto multianual que supere los 300 millones de dólares. De concretarse, superaría los 248 millones de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit, convirtiéndose en el venezolano mejor pagado en la historia de la MLB.

Con un palmarés que incluye un Novato del Año, un MVP, tres Bates de Plata y un anillo de Serie Mundial, el destino de la superestrella está a solo un madero de distancia.