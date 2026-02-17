La Misión Nevado inició este 15 de febrero una gran Campaña Nacional de Vacunación Séxtuple Canina, totalmente gratuita, en todo el territorio venezolano. El objetivo es garantizar el bienestar de los animales de compañía y prevenir enfermedades que pueden resultar mortales para las mascotas.

Desde el Parque Los Caobos, la presidenta de la institución, Maigualida Vargas, explicó que la vacunación es el método principal para evitar patologías como el coronavirus, parvovirus, moquillo y leptospirosis. La jornada busca ampliar los servicios habituales del organismo y ofrecer atención integral a las familias que conviven con animales.

La iniciativa se enmarca en las políticas de salud animal que promueven la prevención y el acceso universal a servicios veterinarios, con el propósito de que cada ciudadano pueda proteger a sus mascotas sin limitaciones económicas.

Servicios adicionales en las jornadas

Además de la vacunación séxtuple, las jornadas incluyen inmunización antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias, corte de uñas y limpieza. Vargas extendió una invitación a organizaciones y fundaciones animalistas para sumarse a este esfuerzo colectivo, destacando que la atención veterinaria debe ser un beneficio al alcance de todos.

Prevención ante brotes de parvovirus

En los últimos días se han reportado alertas por brotes de parvovirus que afectan a las mascotas, razón por la cual las autoridades recomiendan máxima precaución. Los síntomas más comunes incluyen diarreas con sangre, fiebre, decaimiento, vómitos y falta de apetito. Ante cualquier señal, se exhorta a los dueños a acudir de inmediato a un especialista para garantizar la salud de sus animales.