El presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta (Corpotur), Arévalo Ávila, señaló que la isla de Margarita sigue siendo el destino mejor posicionado de Venezuela en Europa.

«Sigue siendo Margarita el destino mejor posicionado de Venezuela en Europa y ahora con la recuperación de las conexiones con Madrid, con Portugal y con otros destinos europeos, estamos seguros de que Margarita va a llenarse de turistas internacionales a través de Caracas y, bueno, esperemos ahora que se retomen las rutas directas que teníamos en el año pasado», explicó.

En ese sentido, resaltó que actualmente está la conexión aérea de Venezuela con Brasil, a través de Puerto Ordaz con Boa Vista, así como también «tenemos (la conexión) directamente a Trinidad».

Arévalo Ávila comentó en Unión Radio que espera que el turismo nacional en la temporada de Carnaval se recupere en comparación al mismo período del año pasado.

Es importante precisar que Air Europa será la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, a donde volverá a operar a partir de este martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y de Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.