«Desde la óptica de la economía y la seguridad, crea más confianza una Venezuela sin Maduro que con Maduro», aseguró la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, una organización que agrupa a las 360 «mayores» empresas iberoamericanas.

En la presentación de un informe sobre inversión latinoamericana en el extranjero, recordó que hace unos días, en la asamblea de Ceapi, ya comentó que la intervención estadounidense en Venezuela del 3 de enero pasado era una «buena noticia». Admitió, no obstante, que en España y Europa, en general, «ese concepto hay que explicarlo».

Vilanova se preguntó qué se prefiere desde el punto de vista de un chileno, de un peruano, de un dominicano…, que Venezuela esté «liderada por Maduro o tutelada por Estados Unidos».

«Desde la óptica de la economía y la seguridad, crea más confianza una Venezuela sin Maduro que con Maduro -incidió-, y aquí (España, Europa) quizás nos fijamos más en el cómo que en la foto»; es decir, de qué manera se ha llegado al momento actual que en la situación actual del país.

«Y esto es como la foto: ¿prefiero Venezuela con Maduro o sin Maduro? Y ese es otro factor que está sumando a la confianza de los países y a la reactivación económica», agregó la presidenta de Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica).