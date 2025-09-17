El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, señaló que lo que está ocurriendo en el Caribe «no ha afectado hasta ahora el abastecimiento o la llegada de productos que vienen por esa ruta a nuestro país».

Asimismo, precisó que el llamado que hace el sector de supermercados es a seguir haciendo las compras de manera regular como lo viene haciendo los venezolanos.

«Nosotros nos comprometemos en hacer el trabajo que haya que hacer para que el abastecimiento de los productos cotidianos y de la temporada navideña pueda llegar a Venezuela sin ningún inconveniente», resaltó.

Sostuvo que el venezolano va a comprar a los supermercados de dos a tres veces a la semana, un promedio de 55 minutos por vez y adquiere proteínas y el alimento básico con la cual acompaña a esa proteína.

Ítalo Atencio destacó que el costo de la última Cesta ANSA para una familia de 4 personas, se ubicó en US$ 315 y sumó que el 95% de las transacciones en los supermercados se hace en bolívares.

Igualmente, puntualizó en Unión Radio que esa tendencia va a seguir creciendo, es decir, «los pagos van a seguir siendo en moneda nacional», por lo que consideró que en pocos meses, el 100% de los pagos se haga en bolívares.