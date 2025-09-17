El clubhouse tras el partido estaba en completo silencio. Los abucheos caían sobre el terreno en el Dodger Stadium. Pero por un momento, Shohei Ohtani devolvió la vida a la multitud.

Ohtani lanzó cinco entradas sin hit contra los campeones del Este de la Liga Nacional, los Filis, el martes y salió del juego con ventaja de cuatro carreras. Bastó menos de medio episodio para que Filadelfia tomara la delantera tras la salida de la superestrella de dos vías, fabricando seis anotaciones contra Justin Wrobleski y el venezolano Edgardo Henríquez para ponerse arriba.

Pero Ohtani, abriendo la parte baja del octavo inning con el bate, castigó una recta cortada en el segundo lanzamiento y lo mandó a 430 pies por el jardín derecho a 113.4 mph, su 50mo jonrón del año, acercando a los Dodgers por una carrera. Es el primer jugador con 50 jonrones en temporadas consecutivas desde Alex Rodríguez en 2001-2002; además, es el primero en la historia de Grandes Ligas en conectar 50 cuadrangulares y registrar 50 ponches como lanzador en una sola campaña.

Pese a todo el dominio que mostró y a los hitos que alcanzó la noche del martes, Ohtani mantuvo un solo enfoque.

“Por supuesto, llegar a ese punto significa que el equipo tiene más probabilidades de ganar”, dijo Ohtani a la prensa japonesa.

El resto de la alineación respondió tras Ohtani, llenando las bases y empatando el juego con un elevado de sacrificio de Alex Call, aunque los Filis reaccionaron contra Blake Treinen en la parte alta del noveno para llevarse la victoria.

Antes de la salida de Ohtani, el mánager Dave Roberts la describió como “una buena prueba”, un anticipo de lo que significa lanzar contra un rival listo para la postemporada.

Ohtani respondió retirando a 15 de los 16 bateadores que enfrentó.

“Tenía una muy buena sensación, creo que todos la teníamos, de que iba a lanzar bien esta noche”, dijo Roberts. “Creo que él y Ben [Rortvedt] hicieron un gran trabajo juntos. El comando de la recta hacia el lado del guante fue fantástico. El sweeper estuvo muy bien. Claramente no lograron muchos buenos swings contra él. Fue dominante”.

Ohtani consiguió el primero de sus cinco ponches en el primer capítulo. Con la cuenta en 2-1, hizo abanicar a Kyle Schwarber con un slider en la parte baja de la zona para el segundo strike. En el siguiente lanzamiento, cambió la altura con otro slider pintado en la esquina alta interna que congeló a Schwarber para el tercer strike cantado.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó en el cuarto capítulo, cuando Ohtani dominó a Bryce Harper con una secuencia de tres lanzamientos. Tras un foul a un sweeper y a una recta, Ohtani lo engañó con una curva baja de la que Harper no pudo abstenerse.

Aunque apenas generó seis swings en blanco, Ohtani se mantuvo por delante de los bateadores con un aumento en la velocidad: su recta promedió 99.2 mph y el slider llegó a 89, ambas aproximadamente una milla más rápidas que su promedio de la temporada. Su recta alcanzó un máximo de 101.7 mph, empatando la más veloz de su carrera (28 de junio en Kansas City).

“Sentí que todo salió según el plan en esta apertura”, resaltó Ohtani a través de su intérprete Will Ireton. “Trabajando con Ben hoy, sentí que estuvimos en la misma página durante todo el juego y fue bastante impresionante elaborar un plan tan bueno”.

Antes de que Ohtani se parara a batear abriendo la baja del quinto episodio, Roberts se le acercó para preguntarle cómo se sentía.

“Me siento bien”, le respondió Ohtani.

Pero con el límite estricto de cinco entradas para Ohtani y Wrobleski calentando en el bullpen, Roberts aclaró después que sólo trataba de medir cómo se sentía el fenómeno japonés para planificar sus salidas futuras. Ohtani no iba a lanzar en el sexto inning el martes, sin importar qué.

“Hemos sido muy firmes en cada situación respecto al número de innings de su uso –de uno a dos a tres a cuatro a cinco. No nos hemos desviado de eso”, explicó Roberts. “Así que intentaba tomarle el pulso de cara al futuro, ver dónde está y si puede seguir hasta el sexto inning.

“… No voy a tener un plan de cinco entradas, y luego porque lanza bien decirle, ‘ahora vas a ir al sexto’. Es demasiado importante. Y si algo llegara a pasar, sería mi responsabilidad por cambiarlo. No lo hemos hecho en todo el año, así que no lo voy a hacer ahora”.

Roberts se mantuvo en el plan, pero el juego se desmoronó desde allí, el más reciente capítulo de los problemas recientes del bullpen de los Dodgers.

Aunque Ohtani devolvió el impulso con el ataque que encendió en el octavo, un jonrón de tres carreras del venezolano Rafael Marchán en el episodio siguiente terminó decidiendo el partido.