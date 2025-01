Con el calendario ya a la mitad de enero, 10 de los 25 principales agentes libres de esta temporada muerta, según el ranking del reportero nacional de MLB.com, Mark Feinsand, siguen disponibles.

Anthony Santander, OF (Nro. 7)

Roki Sasaki, P (Nro. 3)

Alex Bregman, 3B (Nro. 5)

Pete Alonso, 1B (Nro. 8)

Jack Flaherty, P (Nro. 10)

Tanner Scott, P (Nro. 11)

Ha-Seong Kim, SS (Nro. 17)

Carlos Estévez, P (Nro. 18)

Max Scherzer, P (Nro. 24)

Jurickson Profar, OF (Nro. 25)

Pero para los equipos que continúan buscando mejorar sus rosters, las opciones van mucho más allá de esos nombres. Algunos agentes libres menos reconocidos casi con certeza harán aportes importantes en el 2025.

Para ayudar a evaluar el talento restante en el mercado, más allá de los nombres más destacados, y siete escritores de MLB.com eligieron a un agente libre sin firmar que no está en la lista anterior y explicara por qué ese jugador podría rendir mejor de lo que se espera.

La temporada 2025 se acerca rápidamente: los lanzadores y receptores comenzarán a reportarse en menos de un mes, lo que significa que el tiempo corre para que los agentes libres actuales concreten un acuerdo, incluso si no es el que inicialmente imaginaron al comienzo de la temporada baja.

Se ha informado que el cañonero Pete Alonso ha propuesto a los Mets un contrato de tres años con cláusulas de salida, y algunos de los otros jugadores destacados en el mercado libre podrían estar interesados en acuerdos similares.

Según Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic (se requiere suscripción), el jardinero Anthony Santander y el abridor Jack Flaherty “están abiertos a considerar contratos a corto plazo con altos valores promedio anuales”.

Hemos visto a estrellas agentes libres optar recientemente por esta estrategia.

El año pasado, Blake Snell, Matt Chapman y Cody Bellinger firmaron contratos a corto plazo y de alto valor durante los entrenamientos de primavera. Cada uno de esos acuerdos incluía una cláusula de salida después de la temporada 2024.

Snell ejerció su opción de salida con los Gigantes y firmó un lucrativo contrato con los Dodgers en noviembre.

Chapman terminó firmando una extensión a largo plazo durante la temporada pasada para quedarse en San Francisco.

Bellinger ejerció su opción para el 2025 con los Cachorros a principios de noviembre antes de ser canjeado a los Yankees seis semanas después.

Cabe destacar que estos tres jugadores son representados por Scott Boras. Ni Santander ni Flaherty forman parte de sus clientes.

Santander ha sido vinculado más frecuentemente a los Azulejos en informes recientes. Mientras tanto, se informa que hay varios equipos interesados en Flaherty.

Austin Hays, OF

Es fácil pasar por alto a Hays, dado cómo terminó su temporada 2024. Adquirido antes de la Fecha Límite de Cambios por los Filis, se esperaba que Hays asumiera un rol de titular en un equipo de Filadelfia que parecía destinado a llegar lejos en octubre.

En cambio, sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierda en apenas su décimo juego con los Filis. Hays pasó dos semanas en la lista de lesionados antes de regresar a la alineación, sólo para quedar fuera menos de dos semanas después debido a una infección renal. Eso lo mantuvo fuera de acción durante la mayor parte de septiembre y, a pesar de regresar al final de la campaña, nunca recuperó el ritmo.

Hays también se perdió un mes a principios de la temporada debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. En conjunto, estuvo limitado a apenas 85 partidos entre los Orioles y los Filis, en los que registró OPS de .699 y bWAR de -0.1. Pero sigue siendo el mismo jugador que fue al Juego de Estrellas en el 2023 y promedió 18 jonrones y un bWAR de 2.7 entre el 2021 y el 2023.

Ahora completamente sano y con sólo 29 años, estará ansioso por dejar atrás ese 2024 de lesiones. — Paul Casella

J.D. Martínez, BD

Martínez es un bateador designado de tiempo completo con 37 años que viene de registrar OPS de .726, su marca más baja en una campaña no acortada desde el 2013, por lo que no es exactamente sorprendente que siga disponible. Sin embargo, hay indicios de que el toletero derecho aún tiene mucho poder en su bate.

Incluso en una temporada discreta, Martinez se ubicó en el percentil 94 en tasa de batazos sólidos (14.9 %), el percentil 92 en tasa de ángulo de despegue ideal (39.3 %) y el percentil 87 en slugging esperado (.472). Esto incluyó un xSLG de .470 contra rectas (de cuatro costuras y sinkers) lanzadas a 95 millas por hora o más, lo que sugiere que aún posee un bate lo suficientemente rápido para hacer daño ante lanzamientos a alta velocidad. Y no olvidemos lo que logró tan recientemente como en el 2023, cuando sumó 33 jonrones, 103 carreras impulsadas, slugging de .572 y wRC+ de 135 en 113 juegos con los Dodgers. Por estas razones, Martinez sigue siendo una opción intrigante para los equipos que busquen añadir más poder a sus alineaciones. — Thomas Harrigan

Nick Pivetta, P

Quizás no sea sorprendente que Pivetta no haya firmado todavía, dado que rechazó una oferta calificada de los Medias Rojas. Si otro equipo firma a Pivetta, tendrá que ceder una selección del Draft a cambio, algo potencialmente difícil de aceptar a cambio de un lanzador que cumplirá 32 años en febrero y nunca ha producido una campaña con un WAR de siquiera 3.0.

Sin embargo, no es irrazonable pensar que aún queda potencial sin explotar. Pivetta se ubicó en el percentil 88 en tasa de ponches y en el percentil 80 en tasa de bases por bolas en el 2024, lo que lo convirtió en uno de apenas 11 abridores en alcanzar al menos el percentil 80 en ambas métricas. Si bien su efectividad real fue de 4.14, su efectividad esperada, según Statcast, fue una impresionante 3.51. (Dos de los agentes libres más destacados, Corbin Burnes y Max Fried, tuvieron xEFE de 3.34 y 3.72, respectivamente).

Pero lo más intrigante es el arsenal de Pivetta, que se compone principalmente de una recta de cuatro costuras, un sweeper y una curva. Stuff+, una métrica que evalúa las características físicas de un lanzamiento, clasificó a Pivetta como el número 1 en el 2024 entre los lanzadores con más de 100 entradas lanzadas. Por supuesto, hay más en el arte del pitcheo que el talento bruto, y es difícil conciliar ese número con los resultados relativamente modestos de Pivetta. Dicho esto, no sería sorprendente que un equipo que apueste por Pivetta termine cosechando grandes beneficios. — Andrew Simon

Jesse Winker, OF

Quizás no lo notes, pero Winker ha sido un bateador consistentemente productivo durante bastante tiempo. Si descartamos su 2023 con los Cerveceros, cuando regresó aún no estando en un 100% de condiciones tras cirugías de espalda y rodilla y terminó teniendo una campaña difícil, ha sido un jugador ofensivo por encima del promedio en cada temporada. El wRC+ de Winker en todos los demás años desde el 2017 hasta el 2024 son los siguientes: 134, 127, 111, 142, 148, 110, 118. Ese wRC+ de 118 en el 2024 significa que Winker fue un 18% mejor que un bateador promedio, y está muy cerca de su marca de por vida (121). Es un bate valioso.

Winker es un bateador paciente con una buena disciplina en el plato. En el 2024, se ubicó en el percentil 96 de MLB en tasa de swings fuera de la zona (apenas un 19%) y en el percentil 78 en tasa de swings en blanco (19.6 %). Negocia bases por bolas (tasa de boletos del 12.4 %, la sexta más alta entre los bateadores calificados) y no se poncha con frecuencia. Además, es un eficaz bateador contra lanzadores derechos: Winker tuvo wRC+ de 124 contra derechos en el 2024 (es decir, fue 24% mejor que un bateador promedio), y tiene un wRC+ de 129 frente a derechos en su carrera. Ah, y está su actuación en los playoffs con los Mets, cuando conectó un triple importante vs. los Cerveceros y un jonrón crucial ante Aaron Nola de los Filis. Es el tipo de pieza de profundidad que parece que los equipos contendientes siempre tienen. — David Adler

Alex Verdugo, OF

Verdugo viene de la peor temporada completa de su carrera en el plato: Bateó .233/.291/.356 en su único año con los Yankees, tras producir una línea de .283/.338/.432 entre el 2019 y el 2023. El jardinero de 28 años, de hecho, comenzó la campaña más cerca de sus números habituales. Hasta el 18 de junio, tenía OPS de .741 con nueve cuadrangulares. Sin embargo, batalló el resto del camino, registrando una línea de .206/.268/.292 con cuatro cuadrangulares.

Pero a menudo se puede identificar si un jugador es un buen candidato para repuntar por el nivel de interés que genera en el mercado de agentes libres, incluso después de un año complicado. Ése es el caso de Verdugo, quien, según los informes, está atrayendo el interés de varios equipos, incluidos los Yankees, Mets, Piratas y Azulejos.

Estos equipos podrían estar considerando sus métricas de calidad de contacto, que no fueron tan malas como sugieren sus números reales. El promedio de bateo esperado de Verdugo (.250) fue 17 puntos más alto que su cifra real, a la vez que su tasa de batazos sólidos (33.4 %) estuvo en el percentil 96 entre los bateadores calificados.

A esto se suma su baja tasa de ponches (15%, percentil 88) y su baja tasa de swings en blanco (15.5%, percentil 93), ambas mejores que el año anterior, lo que indica que un repunte en el 2025 podría estar en camino.

Otro componente del valor de Verdugo, a pesar de un año ofensivo discreto, es su defensa, que no se vio afectada por sus problemas en el plato. Registró siete carreras defensivas salvadas y se ubicó en el percentil 94 con una fuerza promedio de brazo de 92.1 mph. — Manny Randhawa

Randal Grichuk, OF

Grichuk es un veterano de 11 años que ofrece una defensa por debajo del promedio, un corrido de bases mediocre y un perfil ofensivo con fallas. Sin embargo, existe un valor real aquí si un equipo resalta su única habilidad sobresaliente: Dominar el pitcheo zurdo. Los D-backs aprovecharon bien esa fortaleza en el 2024.

Grichuk tuvo apenas 254 turnos al bate en una temporada relativamente saludable con Arizona, pero eso se debió a que pasó el año compartiendo tiempo de juego con el bateador zurdo Joc Pederson, quien jugaba contra los derechos. Casi dos tercios de los turnos de Grichuk fueron frente a lanzadores zurdos, y el veterano respondió con una línea de .319/.386/.528 y 21 extrabases en 163 turnos. Su OPS de .914 fue el séptimo mejor entre los bateadores con al menos 100 turnos contra zurdos. Los seis jugadores que superaron a Grichuk fueron los dominicanos José Ramírez, Ketel Marte, Juan Soto y Teoscar Hernández, el cubano Yordan Álvarez y el venezolano José Altuve.

Este dominio ante los zurdos no es algo nuevo; Grichuk ha sido uno de los mejores en MLB contra siniestros desde el 2022. Durante esos tres años, registró una línea de .318/.366/.575. Ese slugging ocupa el quinto lugar en MLB, sólo detrás de Aaron Judge, Mookie Betts, Austin Riley y el venezolano William Contreras entre los bateadores con al menos 400 visitas al plato vs. zurdos. Grichuk tiene una tasa de batazos sólidos del 51.6 %, y su promedio de bateo esperado, slugging esperado y wOBA esperado están todos dentro del Top 15.

En general, Grichuk registró OPS+ de 140 y bWAR de 2.2 en 106 partidos con los D-backs. Hay muchas cosas que no hace bien en el terreno. Eso incluye batear con autoridad frente a derechos (línea de .239/.286/.388 desde el 2022). Pero hace una cosa excepcionalmente bien, y algún equipo que busque poder de un bateador derecho debe de encontrar valor en eso. — Brian Murphy ell, and some club looking for right-handed pop should be able to find value in that. — Brian Murphy

Jorge Polanco, 2B

La temporada pasada no salió como se esperaba ni para Polanco ni para los Marineros, que lo adquirieron de los Mellizos hace casi exactamente un año con la esperanza de que llenara el hueco de mucho tiempo en la segunda base. Después de un lento inicio y una distensión en el tendón de la corva derecha que lo dejó fuera desde finales de mayo hasta finales de junio, el dominicano terminó con una línea de .213/.296/.355 (93 OPS+), su peor desempeño en una campaña no acortada desde el 2017, que fue su primer año completo en las Mayores. No fue sorprendente, entonces, que los Marineros decidieran dejarlo ir, optando por comprar su contrato en lugar de ejercer una opción de US$12 millones para el 2025.

Dicho esto, con el bateador ambidiestro entrando en su campaña de 31 años, Polanco aún es lo suficientemente joven como para recuperarse, y mostró señales de ser un bate capaz a medida que avanzó el año pasado. En la segunda mitad, puso un OPS más respetable de .740 y conectó 11 de sus 16 jonrones en el año.

¿Otro factor a favor de Polanco? El T-Mobile Park es conocido por ser un paraíso para los lanzadores. Los números de Polanco (.606 de OPS en casa; .694 en la ruta) son otro ejemplo de cómo ese estadio puede afectar la producción de un bateador. (¿Recuerdan el 2023 del dominicano Teóscar Hernández?)

Incluso con las dificultades de Polanco en el 2024 y sus problemas en la temporada acortada del 2020, el quisqueyano ha registrado OPS+ de 113 desde que fue al Juego de Estrellas en el 2019. Ésa parece ser una marca alcanzable si encuentra la situación adecuada. Considerando las opciones limitadas que quedan en la agencia libre para la segunda base, Polanco ofrece más potencial que la mayoría.