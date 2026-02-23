El actor Antonio Banderas cree que en el cine va a producirse un «cambio total» con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), un fenómeno que «va a ser imparable», especialmente en la industria americana, que funciona como «una factoría».

«Acaban de ofrecerme una película hecha con IA, y me han mandado una cosa que me ha puesto los pelos de punta: una imagen mía vestido de Hernán Cortés. Soy yo, hablando con mi voz, y no me lo puedo creer», dijo Banderas, que ha asistido en Málaga, España, a una proyección de su película ‘El camino de los ingleses’.

Pero, pase lo que pase con la tecnología y la IA, «nunca cambiará el teatro», ha afirmado el actor malagueño al preguntársele si volverá a dirigir una película.