Los artistas Jowell & Randy, Alexis & Fido, Baby Rasta & Gringo y Caramelos de Cianuro encabezarán la lista de un festival playero en la Isla de Margarita.

El evento será los días 1, 2 y 3 de abril, y el público podrá disfrutar del reggaetón clásico y rock de alto calibre.

Jowell & Randy aterrizarán el 1 de abril. Por su parte, Alexis & Fido se presentarán el 2 de abril con sus hits mundiales-

A su vez, para el gran cierre estarán Baby Rasta & Gringo, además, representando el orgullo nacional, la banda más icónica de Venezuela, Caramelos de Cianuro.