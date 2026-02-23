Disney y Pixar publicaron el nuevo tráiler de la aventura animada «Toy Story 5». Los juguetes están de regreso, y esta vez el propósito de jugar de Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrenta a Lilypad, una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie.

El tráiler también anticipa el esperado reencuentro de Woody y Buzz, luego de la decisión de Woody de dejar al grupo para ayudar a juguetes perdidos al final de Toy Story 4 (2019).

A medida que los juguetes se enfrentan a los dispositivos tecnológicos actuales, será necesario que todos colaboren junto a los personajes conocidos y otros completamente nuevos.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia, Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y cuenta con música original del ganador del Premio de la Academia, Randy Newman, quien regresa para componer su quinta película de Toy Story.