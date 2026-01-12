La Arquidiócesis de Caracas junto a la parroquia La Divina Pastora han invitado a la feligresía a unirse a las festividades en honor a la patrona larense, este 14 de enero.

El cronograma en el templo parroquia contempla cuatro eucaristías. Las dos primeras serán a las 7 y 9 de la mañana, luego a las 11 y la última a la 1 de la tarde.

Tras finalizar la última misa, a las 2 de la tarde, la imagen de la Divina Pastora partirá desde la parroquia hasta la Iglesia Catedral, recorriendo el centro de la ciudad capital.

A las 7:00 de la noche, se tiene prevista una eucaristía que estará presidida por Monseñor Raúl Biord para cerrar la celebración.