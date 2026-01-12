Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, a finales de este año, informó CNBC.

Según el medio, este acuerdo plurianual se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google para los futuros desarrollos de la empresa de la manzana mordida.

«Tras una cuidadosa evaluación, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más sólida para los modelos fundamentales de Apple y estamos entusiasmados con las nuevas experiencias innovadoras que permitirá a nuestros usuarios», indicó Apple a CNBC.

La noticia impulsó las acciones de ambos gigantes tecnológicos, con Google superando una capitalización de mercado de 4 billones de dólares.

Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.