La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

«Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose», indicó JEP en un mensaje en X.

La ONG indicó que estás son las excarcelaciones que ha podido confirmar hasta las 8:20 de este lunes, luego de que el gobierno informara sobre las más de 100 excarcelaciones, sin publicar una lista con nombres.

En otra publicación en X, JEP consideró que «es fundamental» que en este proceso se considere de forma «prioritaria» algunos perfiles que, afirmó, «merecen una atención urgente y con enfoque humanitario».

En este sentido, señaló a «los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben reconocerse como grupos especialmente vulnerables».

Además, recordó que la cifra de presos políticos excarcelados «continúa siendo muy inferior» a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves.

«Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias», añadió.