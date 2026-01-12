Los Grandes de la LVBP ya completaron sus cuadros de finalistas de la temporada 2025-2026, con el anuncio de las ternas para los Premios «Carrao» Bracho al Pitcher del Año, “Chico” Carrasquel al Mánager del Año y Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso.

El relevista Silvino Bracho se coló entre los finalistas al “Carrao” Bracho, luego de culminar como líder de salvados del circuito, con 11, además de tener récord de 4-1, con 2.08 de efectividad en 26.0 innings.

En esta nueva edición de loa Grandes de la LVBP, el jugador de Águilas del Zulia tendrá dos duros rivales en los abridores Ricardo Sánchez y José Marcos Torres.

Sánchez, de Navegantes del Magallanes, dejó marca de 5-1, con 3.04 de efectividad para ser líder en victorías y en porcentaje de carreras permitidas, perdiendo la Triple Corona al quedar segundo en ponches, con 58, detrás de los 64 de Zac Grotz. También fue líder en innings lanzados con 68.0.

Torres, de Leones del Caracas, fue segundo en efectividad con 3.62 y terminó con registro de 3-1, con 45 abanicados en 49.2 capítulos de labor.

Los tres lanzadores nunca habían sido considerados para Pitcher del Año en la historia de los Grandes de la LVBP

El ganador se dará a conocer el próximo jueves 15 de enero.

El “Chico” Carrasquel tiene a dos mánagers debutantes en su lista de finalistas, Asdrúbal Cabrera y César Izturis, quienes disputarán el galardón con el boricua Yadier Molina.

Cabrera tomó el mando de Caribes de Anzoátegui para clasificarlos a la postemporada por primera vez en cuatro años al conducirlos a un récord de 28-28 en la ronda regular, que les permitió disputar la serie del comodín después de dos temporadas consecutivas en el último lugar.

Izturis, por su parte, asumió el puesto que dejó vacante Henry Blanco en los campeones Cardenales de Lara, y luego de un lento inicio de campaña, logró hacer engranar sus piezas para comandarlos al liderato con el mejor récord de la liga (30-26).

Molina, de Navegantes del Magallanes, tomó el timón de una nave que arrancó con marca de 7-15 con Eduardo Pérez y el mánager interino Mario Lissón al mando, y los guió del último lugar al tercer puesto, con registro final de 29-27, por lo que jugaron para 22-12 bajo su tutela.

El ganador del “Chico” Carrasquel al Mánager del Año se conocerá el próximo viernes 16 de enero y los Grandes de la LVBP, tendrán un ganador inédito en la categoría.

Y el galardón más esperado lo disputarán tres sluggers que se echaron a sus respectivos equipos al hombro para meterlos en la postemporada: Balbino Fuenmayor, Wilson García y Rougned Odor.

Fuenmayor, de Caribes de Anzoátegui, ya sabe lo que significa ganar el Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso, luego de obtenerlo en la temporada 2021-2022.

El inicialista fue líder jonronero, con 17, además de sumar 48 remolcadas para terminar tercero en el departamento, y promediar .330. Fue líder en bases alcanzadas, con 129, y segundo en slugging, con .617.

García, de los Bravos de Margarita, fue co-líder en remolcadas, con 52, y sacó 13 pelotas en su primer año en la isla, donde agregó 11 dobles y dejó average de .307 y slugging de .554.

Odor, en su primera campaña con Navegantes del Magallanes, impuso topes personales con 12 jonrones y 45 remolcadas, dejando promedio de .275, con slugging de .538.

El Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso se anunciará el próximo sábado 17 de enero.

Este lunes 12 de enero comenzarán a develarse los primeros miembros de la clase 2025-2026 de Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con el anuncio de los ganadores al Set Up del Año, Cerrador del Año y Productor del Año.