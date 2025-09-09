Personas interactúan con el nuevo Apple iPhone 17 Pro en un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU., el 9 de septiembre de 2025. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Apple presentó este martes un «nuevo miembro» de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air -con un precio de salida de 999 dólares- así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17 con un precio de salida de 1.099 dólares, que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen «el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes», dejando entrever que los aranceles del 20 % que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR