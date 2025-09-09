Los elencos del Guayanés FC y AVM FC mantuvieron si puja por el único puesto disponible para la clasificación de los seis mejores a la siguiente fase de la Liga Oficial Senior Francisco Martín que durante el pasado sábado cumplió su décima tercera fecha del campeonato.

AVM FC de la mano del técnico-jugador Antonio “Toño” Montaño, sacó provecho de la buena cancha que presentó en Colegio Loyola Gumilla, que volvió a mostrarse para la práctica del fútbol competitivo, para batir y eliminar de paso al cuadro de la Unexpo, de toda opción de clasificación.

Las anotaciones de la victoria del elenco avemista, fueron obra de José Hernández y Enzo Parra, para llegar a nueve puntos con dos partidos por delante para jugarse, uno de ellos en un duelo directo contra Guayanés FC, el cual ya citaremos.

Guayanés FC del “profe” Rafael Maza –muy activo el fin de semana haciendo presencia en las distintas canchas de la ciudad, sacó un valioso empate ante el Colegio de Ingenieros a dos tantos por lado.

La igualdad le permitió a los blanquinegros llegar a 13 puntos, quedándose a cuatro unidades de AVM FC su rival directo en la lucha por el cupo disponible hacia la ronda de seis equipos clasificados y con el cotejo suspendido entre ambos, que se jugará este miércoles a partir de las 4:00 pm en la cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle.

Marcaron en el citado duelo entre constructores y guayaneses, por la tropa de los ingenieros, Germán “Mali” Panté en par de ocasiones, mientras que por rival de turno, Orlando “Lalo” Lugo y Julio Orta.

‘Perico’ Vidal sentenció el clásico

El acostumbrado Clásico entre Los Olivos y el Centro Italo, se decantó para el primero de los nombrados, los olivenses, que se afianzaron en el gol de Manuel “Perico” Vidal, para llevarse la victoria y quedar a dos puntos del líder, precisamente el elenco itálico que se quedó con 26 unidades.

Finalmente, el cuadro del Centro Portugués visitó la cancha del Polideportivo Venalum, donde venció a los locales por un tanto a cero.

El único gol del partido fue obra de José Quintero, que le permitió a los lusitanos llegar a 5 victorias en la campaña y 19 puntos en la cuenta general.

Lo que viene

La próxima fecha se jugará el sábado 20 según confirmó la directiva de la organización deportiva, habida cuenta de que se le dará paso a la final de la Liga de San Félix donde están involucrados muchos jugadores en ambas filas, y con ello se lleve a cabo una final con todas de las Ley que se jugará a las 8:30 am en la cancha del Polideportivo El Gallo.

Así las cosas, la Liga Senior tendrá el duelo del miércoles en la tarde (4:00 pm) en la referida cancha Alexis Zamora, donde un empate o un revés de AVM lo dejaría fuera de toda lucha de clasificación, mientras que, por el contrario, solo una victoria de AVM FC lo dejaría con vida para buscar su pase a la siguiente ronda ante el Centro Italo de Guayana. Si ambos elencos llegan con opción, pues Guayanés FC se las verá con Los Olivos para cerrar la tanda de ronda eliminatoria.

Tras estos resultados de la penúltima fecha, Centro Italo quedó todavía al frente, pese a su nuevo revés, en la cima de la tabla, ahora a dos puntos de Los Olivos que está a solo uno del Colegio de Ingenieros.

Con 19 puntos se encuentra el Club Portugués a uno de Venalum FC, en tanto que Guayanés llegó a 13 unidades y con AVM a 4 puntos y un choque fraticida para este miércoles, en tanto Unexpo con 7 quedó fuera de toda opción de clasificación.