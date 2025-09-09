Arauco Guayanés doblegó a la representación de Profesores Unexpo por dos goles a cero, para elevarse a lo más alto de la tabla de posiciones, tras la segunda fecha del Torneo Oficial 2025 de la Fundación de fútbol Legendarios dorados.

En medio del cotejo desarrollado en la cancha del Polideportivo Venalum, los araucanos ampararon su victoria en los tantos logrados por intermedio de Oswaldo Albornos y Manuel Borda, ambos a pocos minutos de terminar el partido, y uno de ellos tras una garrafal falla del portero de los docentes que dejó servido y a puerta vacía un balón cuando intentaba salir del fondo de su marco.

Con la victoria, los araucano alcanzaron su segunda victoria en dos presentaciones, logrando seis puntos de seis posibles, sacando cuatro puntos de ventaja sobre el elenco de Guayanés SR, que ahora es segundo tras igualar a cero goles por lado con el elenco del Colegio de Ingenieros.

En bueno destacar que el elenco del Arauco Guayanés, es representante de la colonia chileno en nuestra Ciudad Guayana, y su uniforme y balón de juego para participar fue aportado por antiguos integrantes de este equipo, hoy residentes nuevamente en su país de origen, Chile, pero que coordinados por Gerardo Barra, reconocido dirigente de equipos en nuestra zona, logró la obtención de los recursos financieros para apoyarnos, por lo que los integrantes actuales de este equipo, están eternamente agradecidos por la gestión cumplida.

Así marcha Legendarios Dorados

EQUIPOS PJ PG PE PP PTOS GF GC

Arauco Guayanés 2 2 0 0 6 7 7 S.R. Guayanés 2 0 2 0 2 0 0 Profesores 2 0 1 1 1 0 2 Ingenieros 2 0 1 1 1 0 5

Tercera Fecha

Legendarios Dorados +65

Domingo 14-09-25

Polideportivo Venalum

08.00am Arauco. Vs S.R.Guayanés

10.00 C.Ingenieros. Vs. Profesores