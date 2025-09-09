La reconocida artista venezolana Estefanía Cardozo anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Virgen de Margarita”, una obra dedicada a la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano. El tema busca convertirse en un puente entre la fe popular y la música, transmitiendo un mensaje de esperanza y unión a todos sus devotos.

“Interpretar ‘Virgen de Margarita’ es un honor y una bendición que me permite conectar con las peticiones y corazones de todos sus creyentes”, expresó la cantante, quien considera esta producción una oración hecha melodía. Su mensaje también se comparte a través de sus redes sociales.

El sonido del Pasaje Oriental

Musicalmente, la pieza se enmarca en el género del Pasaje Oriental, con arreglos que resaltan el bandolín, el cuatro, el bajo y las maracas, instrumentos que evocan la esencia cultural del oriente del país. Para Estefanía, se trata de una manifestación artística que rescata y celebra las raíces musicales de Venezuela.

La canción fue compuesta por Sixmar Tenorio, creadora de obras que han dejado huella en la música tradicional venezolana. “Componer para la Virgen del Valle ha sido una bendición en mi vida. Espero que esta canción resuene en el corazón de todos”, señaló Tenorio.

Un lanzamiento con sentido espiritual

La fecha de estreno coincide con la festividad de la Virgen del Valle, cada 8 de septiembre, una conmemoración especial para pescadores, marineros y comunidades costeras del país. Para ellos, la Virgen representa protección, compañía en el mar y consuelo en tiempos de necesidad.

Estefanía adelantó que el videoclip del tema será presentado en septiembre de 2025. El material audiovisual promete un recorrido visual cargado de emociones e historias que buscan reforzar el vínculo espiritual con la Virgen.

Fe y música que trascienden fronteras

Finalmente, la artista espera que su obra sea un encuentro íntimo entre los oyentes y la Virgen. “Queremos que esta canción sea un momento espiritual. Al escucharla, la gente puede cerrar los ojos y sentir esa conexión especial”, afirmó.

Con “Virgen de Margarita”, Estefanía Cardozo se propone difundir una tradición profundamente arraigada en la identidad venezolana y, al mismo tiempo, hacer resonar la fe y esperanza que la Virgen del Valle simboliza para sus devotos en todo el mundo.