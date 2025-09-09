La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció una «perversa campaña» de difusión en redes sociales sobre la «supuesta presencia» de un helicóptero estadounidense cerca de islas de su país, que, advirtió, busca justificar una «agresión militar» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue en aguas caribeñas próximas a la nación suramericana.

Según un comunicado compartido por el titular de Defensa, Vladimir Padrino, se ha difundido información en redes sociales que «indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta -afirmó- la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EEUU pudieran infligir daños» a la «aeronave, para provocar y fabricar un incidente o falso positivo».

«Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos», expresó la FANB, que acusa a «sectores de la ultraderecha», como el chavismo suele llamar a la oposición mayoritaria, de promover esta «campaña».

Vladimir Padrino: libreto de guerra de EEUU

A juicio de la institución militar, se trata de «operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de los EEUU, destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas, en este caso bajo la fatua excusa de la ‘lucha contra el narcotráfico’, cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela».

Asimismo, advirtió, un hecho como ese «arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias».

La Fuerza Armada rechazó categóricamente esta «campaña» y exigió el cese de las «acciones belicistas y de guerra cognitiva», que atribuyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al enviado especial para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone.

«Nos aferramos a la tradición pacifista del Estado venezolano, pero, al mismo tiempo, a la irreductible determinación de defender la integridad territorial con firmeza y serenidad, en perfecta fusión popular-militar-policial, para garantizar la libertad, soberanía e independencia de la patria», agregó.