La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) denunció que, para enero de 2026, el salario de los docentes universitarios se sitúa en niveles de indigencia, oscilando entre $0,41 y $1,58.

De acuerdo al tabulador publicado por APUCV, un profesor titular con dedicación exclusiva percibe apenas un dólar con 58 centavos, mientras que un docente de categoría asociado a tiempo completo recibe un dólar con 19 centavos.

En los niveles medios e iniciales la situación es más crítica, pues, uno educador agregado a medio tiempo solo gana 0,52 centavos de dólar y un instructor con dedicación exclusiva solo alcanza los 0,97 centavos.

La APUCV enfatizó que el sector suma más de 1.399 días sin aumentos salariales, afectando por igual a trabajadores activos, pensionados y jubilados.