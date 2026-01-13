Maestros
Fotografía de archivo de un grupo de maestros, respaldados por trabajadores de otros sectores, en una protesta contra los bajos salarios, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) denunció que, para enero de 2026, el salario de los docentes universitarios se sitúa en niveles de indigencia, oscilando entre $0,41 y $1,58.

De acuerdo al tabulador publicado por APUCV, un profesor titular con dedicación exclusiva percibe apenas un dólar con 58 centavos, mientras que un docente de categoría asociado a tiempo completo recibe un dólar con 19 centavos.

En los niveles medios e iniciales la situación es más crítica, pues, uno educador agregado a medio tiempo solo gana 0,52 centavos de dólar y un instructor con dedicación exclusiva solo alcanza los 0,97 centavos.

La APUCV enfatizó que el sector suma más de 1.399 días sin aumentos salariales, afectando por igual a trabajadores activos, pensionados y jubilados.

