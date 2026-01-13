Caribes de Anzoátegui se apoyó en la fórmula «poder+bullpen» para remontar una desventaja que llegó a ser de cinco carreras y se llevó el triunfo 9-6, sobre Navegantes del Magallanes, en el Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz.

La Tribu mantuvo la tendencia de su parque, el que más vuelacercas vio salir en la ronda eliminatoria, y conectó cuatro vuelacercas, para sacar provecho a una sólida actuación de su bullpen, en especial, de Cristian Hernández.

El derecho ascendió al montículo en el tercer inning, luego de que el navío fabricara un racimo de cinco rayitas ante el abridor Ángel Cuenca, que bautizó la pizarra en el segundo episodio. Desde entonces, silenció a la visita con 4.0 entradas en blanco, con dos ponches, un boleto y sólo un par de hits a su cuenta.

Esa actuación del diestro, quien se apuntó la victoria, le dio la posibilidad a la ofensiva de Caribes de venir de atrás. Y no fue desaprovechada.

Fuegos artificiales

Hernán Pérez, por partida doble, además de Balbino Fuenmayor y Diego Infante, fueron los encargados de despachar los estacazos de vuelta entera del home club, para construir la remontada.

Pérez disparó los dos primeros cuadrangulares, ambos solitarios contra José Marcos Torres, en el tercer y quinto capítulo, respectivamente, para recortar distancia a 5-1 y luego a 5-4. Para uno de los ganadores del Productor del Año, fue su primer juego multijonrón de por vida en postemporada.

Fuenmayor, entretanto, igualó el score 5-5 también en el quinto acto, con otro obús sin corredores en circulación, frente a Torres.

Antonio Piñero, por su parte, se encargó de darle la ventaja a Caribes que nunca más perdería, con un sencillo frente a Jesús Reyes, mientras las bases estaban llenas en ese quinto tramo, para coronar un racimo de tres rayitas.

Infante, a su vez, finalizó la exhibición de poder en el balneario, con un soberbio jonrón hacia su banda contraria con un hombre en base, ante Raffi Vizcaíno, para el 8-5.

Lo que viene

Caribes (4-1) hilvanó su tercer lauro y mantuvo el empate en el segundo lugar de la tabla de clasificación del Round Robin con Águilas del Zulia. Los orientales se mantendrán en casa para recibir el martes a Cardenales de Lara, con el grandeliga Eduardo Salazar como abridor aborigen.

Magallanes (1-5), por su parte, se hundió en el último puesto del todos contra todos, a 3.0 juegos de distancia de Anzoátegui y Zulia. Dormirán lunes y martes en Puerto La Cruz, antes de volver a la acción el miércoles, de nuevo contra Caribes, como visitantes.