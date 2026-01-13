Los Grandes de la LVBP ya inscribió sus primeros nombres en la lista de ganadores de la temporada 2025-2026 de la pelota venezolana.

Por cuarta vez en la historia dos jugadores compartieron los honores como Productor del Año, luego que Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez, ambos de Caribes de Anzoátegui, igualaron con 242 puntos.

Fuenmayor logró esa sumatoria gracias a 48 remolcadas, 29 anotadas, 129 bases alcanzadas y 18 boletos, dejando a 59 compañeros en posición de anotar.

Pérez acumuló esa puntuación gracias a 52 fletadas, 42 anotadas, 109 bases alcanzadas y 29 pasaportes, dejando en posición de anotar a 84 hombres.

De acuerdo con la fórmula, a cada bateador se le suman dos puntos por cada carrera remolcada y dos por cada anotada, uno por base alcanzada y uno por cada boleto, restándose una unidad por cada hombre dejado en posición anotadora para obtener el resultado definitivo.

Herlis Rodríguez, también de Caribes, escoltó a sus compañeros de la tribu con 236 unidades.

Es la primera vez que dos compañeros de equipo comparten esta distinción. Los otros jugadores en compartir este honor fueron Chad Curtis (Tiburones) y William Magallanes (Navegantes) en la temporada 1991-1992; Luis Raven (Navegantes) y Magglio Ordóñez (Caribes) en la zafra 1997-1998; y Chris Jones (Tiburones) y Alex Cabrera (Pastora) en la 2000-2001.

Fuenmayor y Pérez se unieron a Scott Cepicky (1992-1993), Magglio Ordóñez (1997-1998), Eliézer Alfonzo (2007-2008), Dennis Phipps (2016-2017) y Niuman Romero (2021-2022) en la lista de jugadores de Caribes en llevarse el Productor del Año.

Repitió «el pupilo»

Silvino Bracho se llevó sin sorpresas el Premio al Cerrador del Año de Los Grandes de la LVBP, el cual captura por tercera vez en su carrera y por segunda temporada consecutiva.

“El Pupilo” salvó 11 encuentros con Águilas del Zulia, que le permitieron imponer una nueva marca en la franquicia con 61, y sumó cuatro triunfos para totalizar 33 puntos, a pesar de tres oportunidades de salvar desperdiciadas y una derrota.

El zuliano superó de esta manera a Ronnie Williams, de Tigres de Aragua, y a Yilber Díaz, de Caribes de Anzoátegui, quienes sumaron 23 y 22 unidades, respectivamente.

El Cerrador del Año se conoce por la sumatoria de tres puntos por juego salvado, dos por cada triunfo, y se restan dos por cada derrota o por cada oportunidad de salvado desperdiciada. Además, no se toman en cuenta las derrotas recibidas por aquellos relevistas que permitieron la anotación de la diferencia a través de la regla panamericana.

Con este galardón Bracho se une a Richard Garcés (4), Hassan Pena (4) y a Jay Baller (3) en un selecto grupo de jugadores que ha conseguido esta distinción al menos tres veces, luego de ganarlo en la 2020-2021 y en la campaña pasada.

Cabe destacar que todos lo obtuvieron, al menos en una oportunidad, vistiendo los colores de Águilas, que también tuvo a Julio Machado (1989-1990) y a José Solarte (2000-2001) como ganadores de este premio.

Reyes se impuso con comodidad

Con 12 holds y tres victorias, sin derrotas ni oportunidades de salvar desperdiciadas, el derecho Jesús Reyes obtuvo sin problemas el Premio al Set Up del Año tras totalizar 42 puntos, superando a Liarvis Breto (Caribes de Anzoátegui) y a Christian Cosby (Cardenales de Lara), quienes totalizaron 30 y 27 unidades, respectivamente.

El Set Up del Año, creado en la zafra 2008-2009, se otorga luego de la sumatoria de tres puntos por cada hold o ventaja conservada al lanzador, otros dos por victoria, y la resta de dos puntos por revés y por oportunidad de rescate perdida. Al igual que el Cerrador del Año, tampoco se toman en cuenta las derrotas producidas con la regla panamericana.

El dominicano es el quinto jugador de la nave turca en obtener este honor, uniéndose a Deolis Guerra (2014-2015), Zach Thornton (2015-2016), José Flores (2016-2017) y a Anthony Vizcaya (2021-2022).

Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y presentados por Maltín Polar, continuarán este martes 13 de enero con el anuncio del ganador del Premio al Novato del Año, que tiene como finalistas a Jadher Areinamo (Tiburones), Brainer Bonaci (Leones) y a Yohendrick Piñango (Cardenales).