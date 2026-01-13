En un ejercicio de organización gremial y compromiso con el desarrollo rural, los Consejos Campesinos del municipio Sifontes han concretado la elección de su vocería municipal.

Este proceso marca el inicio de una hoja de ruta estratégica diseñada para optimizar la producción local y establecer una representación sólida ante las instancias regionales y nacionales.

La jornada de participación, que congregó a trabajadores de la tierra y delegados comunitarios, permitió definir la estructura operativa en tres áreas medulares para el sector: Organización y Formación, Economía Productiva y Defensa Territorial.

Un modelo de gestión desde la base productiva

El establecimiento de esta nueva estructura busca dinamizar la gestión de los recursos y la aplicación de estrategias que garanticen la soberanía alimentaria en la zona sur del estado Bolívar.

La organización de los productores se presenta como el eje central para transformar la economía agrícola, permitiendo que el campesino asuma un rol protagónico en la planificación de su territorio y en la protección de sus derechos laborales y productivos.

Durante el proceso, se enfatizó que el empoderamiento del productor es la vía más eficiente para asegurar un suministro estable de alimentos y fortalecer la economía local a través del trabajo digno y tecnificado de la tierra.